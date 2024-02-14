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Скутова Евгения Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скутов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скутов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скутов Михаил

Рождение ребёнка
06.04.1935

Дочь: (Скутова) Вера

Отец ребёнка: Скутов Михаил

Смерть
2001

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