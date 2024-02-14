Скутова Евгения Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скутов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скутов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скутов Михаил
Рождение ребёнка
06.04.1935
Дочь: (Скутова) Вера
Отец ребёнка: Скутов Михаил
Смерть
2001