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Коробейников Николай Данилов

Место рождения

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Коробейников Данил Иванов

Мать: Коробейникова Екатерина Ефимова

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Коробейников Филимон Николаев

Мать ребёнка: Коробейникова Дарья Тимофеева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Коробейников Василий Николаев

Мать ребёнка: Коробейникова Дарья Тимофеева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Коробейников Карп Николаев

Мать ребёнка: Коробейникова Дарья Тимофеева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Коробейников Максим Николаев

Мать ребёнка: Коробейникова Дарья Тимофеева

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1859 плёнка 2213865, стр. 181
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Дарья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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