Коробейников Николай Данилов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Коробейников Филимон Николаев
Мать ребёнка: Коробейникова Дарья Тимофеева
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Коробейников Василий Николаев
Мать ребёнка: Коробейникова Дарья Тимофеева
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Коробейников Карп Николаев
Мать ребёнка: Коробейникова Дарья Тимофеева
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Сын: Коробейников Максим Николаев
Мать ребёнка: Коробейникова Дарья Тимофеева
ИВ1859 плёнка 2213865, стр. 181
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно