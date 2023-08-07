Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Афанасий Степанович

Мать: Кузнецова Астинья Акимовна

Смерть
Неизвестно