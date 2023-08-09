Романов Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения03.10.1860
Дата смерти30.01.1919
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1860
Отец: Романов (romanov Holstein-Gottorp), Освободитель Александр II Николаевич
Крещение
04.11.1860
Рождение ребёнка
06.06.1885
Сын: Фон Пистолькорс Александр Эрикович
Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Olga Erikovna
Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна
Рождение ребёнка
08.10.1888
Дочь: Von Pistohlkors Ольга Эриковна Ericovna
Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна
Рождение ребёнка
30.10.1890
Дочь: Marianna Erikovna
Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
09.01.1897
Сын: Палей, Князь Владимир Павлович Pavlovich
Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна
Рождение ребёнка
21.12.1903
Дочь: De Monbrison Ирина Павловна
Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна
Paris, Франция
Рождение ребёнка
05.12.1905
Дочь: Paley Наталья Павловна
Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна
Boulogne-Billancourt, Departement des Hauts-de-Seine, Île-de-France, France
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, Grand Duke Paul Alexandrovich of Russia, Grand Duke of Russia
Смерть
30.01.1919
Петропа́вловская кре́пость
Похороны
Неизвестно
Петропавловская крепость