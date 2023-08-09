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Романов Павел Александрович

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

03.10.1860

Дата смерти

30.01.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1860

Отец: Романов (romanov Holstein-Gottorp), Освободитель Александр II Николаевич

Мать: Юрьевская Екатерина Михайловна

Пушкин, Царскосельский уезд
Крещение
04.11.1860
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.06.1885

Сын: Фон Пистолькорс Александр Эрикович

Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Olga Erikovna

Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна

Рождение ребёнка
08.10.1888

Дочь: Von Pistohlkors Ольга Эриковна Ericovna

Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.10.1890

Дочь: Marianna Erikovna

Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
09.01.1897

Сын: Палей, Князь Владимир Павлович Pavlovich

Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.12.1903

Дочь: De Monbrison Ирина Павловна

Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна

Paris, Франция
Рождение ребёнка
05.12.1905

Дочь: Paley Наталья Павловна

Мать ребёнка: Палей Paley Ольга Валериановна

Boulogne-Billancourt, Departement des Hauts-de-Seine, Île-de-France, France
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палей Paley Ольга Валериановна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер, Grand Duke Paul Alexandrovich of Russia, Grand Duke of Russia
Смерть
30.01.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петропа́вловская кре́пость
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петропавловская крепость