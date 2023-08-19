Потемкин Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемкин Тимофей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потемкин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Потемкин Борис

Мать ребёнка: Потемкина Евросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потемкина Евросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потемкина Евросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потемкина Евросиния

Смерть
Неизвестно