Потемкин Тимофей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потемкин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Потемкин Борис
Мать ребёнка: Потемкина Евросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потемкина Евросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потемкина Евросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потемкина Евросиния
Смерть
Неизвестно