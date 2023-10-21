Папахин Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1993
Сын: Папахин Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Папахина Ирина Александровна
Рождение ребёнка
22.11.1994
Сын: Папахин Егор Вячеславович
Мать ребёнка: Папахина Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно