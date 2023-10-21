Папахин Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папахин Вячеслав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1993

Сын: Папахин Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Папахина Ирина Александровна

Рождение ребёнка
22.11.1994

Сын: Папахин Егор Вячеславович

Мать ребёнка: Папахина Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папахина Ирина Александровна

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