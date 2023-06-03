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Марфа Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Попов Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Попов Данил Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
25.02.1860

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
17.08.1862

Сын: Попов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
13.03.1865

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
11.06.1866

Дочь: Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
17.07.1867

Сын: Попов Макарий Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
06.01.1874

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич

Смерть
Неизвестно