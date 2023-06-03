Марфа Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.02.1860
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.08.1862
Сын: Попов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
13.03.1865
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
11.06.1866
Дочь: Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.07.1867
Сын: Попов Макарий Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
06.01.1874
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Сергеевич
Смерть
Неизвестно