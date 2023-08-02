Никитина (Тимофеева) Людмила Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Тимофеева) Людмила Яковлевна

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Место рождения

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Яков

Мать: Тимофеева Прасковья

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Василий

Смерть
Неизвестно