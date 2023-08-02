Никитина (Тимофеева) Людмила Яковлевна
Место рожденияРоссия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофеев Яков
Мать: Тимофеева Прасковья
Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Василий
Смерть
Неизвестно