Ляпина Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Ляпин Николай Данилов
Рождение ребёнка
29.07.1836
Отец ребёнка: Ляпин Николай Данилов
Рождение ребёнка
18.08.1839
Дочь: Васса Николаева
Отец ребёнка: Ляпин Николай Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно