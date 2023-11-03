Ляпина Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина Пелагея Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Ляпин Николай Данилов

Рождение ребёнка
29.07.1836

Сын: Ляпин Стефан Николаев

Отец ребёнка: Ляпин Николай Данилов

Рождение ребёнка
18.08.1839

Дочь: Васса Николаева

Отец ребёнка: Ляпин Николай Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпин Николай Данилов

Смерть
Неизвестно
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