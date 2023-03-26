Луконина (Лямина) Любовь Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1966
Отец: Лямина Геннадьевна
Мать: Лямина Александра
Рождение ребёнка
27.07.1991
Дочь: Меньшикова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Луконин Валерий Петрович
Рождение ребёнка
11.01.1993
Сын: Луконин Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Луконин Валерий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно