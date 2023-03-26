Луконина (Лямина) Любовь Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луконина (Лямина) Любовь Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1966

Отец: Лямина Геннадьевна

Мать: Лямина Александра

Рождение ребёнка
27.07.1991

Дочь: Меньшикова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Луконин Валерий Петрович

Рождение ребёнка
11.01.1993

Сын: Луконин Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Луконин Валерий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луконин Валерий Петрович

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