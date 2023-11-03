Плесовских Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Плесовских Евдоким Иванов
Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно