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Плесовских Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Плесовских Степан Иванов

Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров

Таволжан, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров

Таволжан, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Плесовских Мартын Иванов

Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Плесовских Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Плесовских Ефим Иванов

Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Плесовских Трофим Иванов

Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Плесовских Ларион Иванов

Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Плесовских Кирил Иванов

Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Плесовских Иван Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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