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Лошкин Иван Пантелеев

Место рождения

поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Лошкин Пантелей Яковлев

Мать: Лошкина Настасья Данилова

поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лошкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762