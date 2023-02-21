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Евдокия Ефимова
Евдокия Ефимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1803
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ефим Петров
Около 1776 г.р.
Мать
Пелагея Николаева
Около 1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец:
Ефим Петров
Мать:
Пелагея Николаева
Смерть
Неизвестно
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