Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Ефим Петров

Мать: Пелагея Николаева

Смерть
Неизвестно
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