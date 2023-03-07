Слобестин Яков Александров
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Слобестина Анисья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Яковлева
Мать ребёнка: Слобестина Анисья
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Слобестина Анисья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марья Яковлева
Мать ребёнка: Слобестина Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слобестина Анисья
Смерть
1830