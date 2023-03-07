Слобестин Яков Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлобестин Яков Александров

Слобестин Яков Александров

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Слобестина Анисья

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Яковлева

Мать ребёнка: Слобестина Анисья

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Слобестин Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Слобестина Анисья

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марья Яковлева

Мать ребёнка: Слобестина Анисья

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слобестина Анисья

Смерть
1830
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close