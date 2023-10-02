Шпагина (Букина) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпагина (Букина) Елена Юрьевна

Шпагина (Букина) Елена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1979

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1944 г.р.

Муж

1972 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1979

Отец: Букин Юрий Яковлевич

Мать: Букина Валентина

Рождение ребёнка
01.12.2002

Сын: Шпагин Александр Викторович

Отец ребёнка: Шпагин Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
01.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шпагин Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпагин Виктор Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close