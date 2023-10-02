Шпагина (Букина) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1979
Отец: Букин Юрий Яковлевич
Мать: Букина Валентина
Рождение ребёнка
01.12.2002
Сын: Шпагин Александр Викторович
Отец ребёнка: Шпагин Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
01.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шпагин Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно