Надточий (Король) Лилия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточий (Король) Лилия Захаровна

Место рождения

г. Житомир

Дата рождения

20.04.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1923

Отец: Король Захар Степанович

Мать: не указана

г. Житомир
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич

г. Дальний, Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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