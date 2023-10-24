Надточий (Король) Лилия Захаровна
Место рожденияг. Житомир
Дата рождения20.04.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1923
Отец: Король Захар Степанович
Мать: не указана
г. Житомир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич
г. Дальний, Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надточий Олег Григорьевич
Смерть
Неизвестно