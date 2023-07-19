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Сюрвасев константин александрович
Сюрвасев константин александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1977
Пол
Мужской
Отец
Сюрвасев сергей александрович
1972 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1977
Отец:
Сюрвасев сергей александрович
Мать: не указана
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