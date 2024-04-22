Чурилина Прасковья Никифорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Никифор Филимонов (Ич)
Мать: Марья Васильева (Вна)
Бракосочетание
03.11.1790 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1799 ст.
Отец ребёнка: Чурилин Наум Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Наум Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
12.01.1812 ст.
Дочь: Татьяна Наумова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Наум Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1850