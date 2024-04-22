Чурилина Прасковья Никифорова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина Прасковья Никифорова (Вна)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Никифор Филимонов (Ич)

Мать: Марья Васильева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
03.11.1790 ст.

Муж: Чурилин Наум Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
12.11.1799 ст.

Сын: Чурилин Иван Наумов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Наум Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Чурилин Иван Мл Наумов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Наум Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
12.01.1812 ст.

Дочь: Татьяна Наумова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Наум Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1850
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