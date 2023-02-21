Комшина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комшина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Тавостина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Комшин Дмитрий

Информацию можно уточнить у мамы.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комшин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Комшин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комшин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кустова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Комшин Дмитрий

Смерть
1985
Ивановское, Рыбинский район, Ярославская область
Место смерти надо уточнить.
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