Комшина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Тавостина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Комшин Дмитрий
Информацию можно уточнить у мамы.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комшин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Комшин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комшин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кустова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Комшин Дмитрий
Смерть
1985
Ивановское, Рыбинский район, Ярославская область
Место смерти надо уточнить.