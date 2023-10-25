Дроздкова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1931
Дочь: Дикопольцева Вера Федоровна
Отец ребёнка: Дроздков Федор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздкова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Дроздков Федор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Дроздков Федор Егорович
Смерть
Неизвестно