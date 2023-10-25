Дроздкова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздкова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1931

Дочь: Дикопольцева Вера Федоровна

Отец ребёнка: Дроздков Федор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздкова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Дроздков Федор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Дроздков Федор Егорович

Смерть
Неизвестно
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