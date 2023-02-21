Евсеенко Любовь Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.03.?
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1940
Сын: Евсеенко Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Евсеенко Дмитрий Напреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсеенко Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Евсеенко Дмитрий Напреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеенко Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Евсеенко Дмитрий Напреевич
Смерть
07.03.?