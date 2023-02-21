Евсеенко Любовь Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеенко Любовь Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.03.?

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1940

Сын: Евсеенко Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Евсеенко Дмитрий Напреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеенко Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Евсеенко Дмитрий Напреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеенко Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Евсеенко Дмитрий Напреевич

Смерть
07.03.?
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