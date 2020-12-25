Кондратичева (Танющева) Мария Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1925
Дата смерти25.12.2020
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1925
Отец: Кондратичев Давид Петрович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1948
Дочь: Танющева Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Танющев Николай Ильич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Танющев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Танющев Николай Ильич
Смерть
25.12.2020