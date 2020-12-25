Кондратичева (Танющева) Мария Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратичева (Танющева) Мария Давыдовна

Кондратичева (Танющева) Мария Давыдовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1925

Дата смерти

25.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1925

Отец: Кондратичев Давид Петрович

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1948

Дочь: Танющева Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Танющев Николай Ильич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Танющев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Танющев Николай Ильич

Смерть
25.12.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close