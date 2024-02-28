Алимханов Умяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимханов Умяр

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимханов Аббяс

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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