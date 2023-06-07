Дарья Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1830

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Рождение ребёнка
20.02.1837

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Васильев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Васильев

Смерть
Неизвестно