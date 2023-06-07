Дарья Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1830
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
20.02.1837
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильев
Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Васильев
Смерть
Неизвестно