Кузина (Леонова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Леонова) Евгения

Место рождения

село Лаврово, Ефремовского района Тульской области

Дата рождения

19.12.1887

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1887

Отец: Леонов Василий Никитич

Мать: Леонова Ефросинья Ивановна

село Лаврово, Ефремовского района Тульской области
Бракосочетание
23.04.1908

Муж: Кузин Семен

Рождественская церковь, село Солдатское
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Кузин Дмитрий

Отец ребёнка: Кузин Семен

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Шеина Мария

Отец ребёнка: Кузин Семен

Рождение ребёнка
14.11.1926

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кузин Семен

село Солдатское, Тульская область, Россия
Смерть
1931
Причина смерти: Убийство | убита мужем
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