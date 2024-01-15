Кузина (Леонова) Евгения
Место рождениясело Лаврово, Ефремовского района Тульской области
Дата рождения19.12.1887
Дата смерти1931
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1887
Отец: Леонов Василий Никитич
село Лаврово, Ефремовского района Тульской области
Бракосочетание
23.04.1908
Муж: Кузин Семен
Рождественская церковь, село Солдатское
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Кузин Дмитрий
Отец ребёнка: Кузин Семен
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Шеина Мария
Отец ребёнка: Кузин Семен
Рождение ребёнка
14.11.1926
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кузин Семен
село Солдатское, Тульская область, Россия
Смерть
1931
Причина смерти: Убийство | убита мужем