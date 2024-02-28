Егорова (Кузнецова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения09.02.1933
Дата смерти17.08.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1933
Отец: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
18.11.1955
Сын: Егоров Алексей Валентинович
Отец ребёнка: Егоров Валентин Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Валентин Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Валентин Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.08.1990