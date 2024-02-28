Егорова (Кузнецова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Кузнецова) Галина Александровна

Место рождения

Селюнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.02.1933

Дата смерти

17.08.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Вычислено 1898 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1933

Отец: Кузнецов Александр

Мать: Кузнецова Евдокия Ивановна

Селюнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1955

Сын: Егоров Алексей Валентинович

Отец ребёнка: Егоров Валентин Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Валентин Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Валентин Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Валентин Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Дикая, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
17.08.1990
Дикая, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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