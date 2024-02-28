Трухина (Козлова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения18.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1988
Отец: Козлов Александр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.07.2017
Муж: Трухин Руслан
Рождение ребёнка
16.01.2018
Дочь: Трухина Ульяна Руслановна
Отец ребёнка: Трухин Руслан
Рождение ребёнка
25.05.2021
Отец ребёнка: Трухин Руслан