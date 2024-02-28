Трухина (Козлова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухина (Козлова) Екатерина Александровна

Место рождения

Луганск

Дата рождения

18.06.1988

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1985 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1988

Отец: Козлов Александр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
22.07.2017

Муж: Трухин Руслан

Рождение ребёнка
16.01.2018

Дочь: Трухина Ульяна Руслановна

Отец ребёнка: Трухин Руслан

Рождение ребёнка
25.05.2021

Сын: Трухин Лука Русланович

Отец ребёнка: Трухин Руслан

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