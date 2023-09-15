Тоногин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Тоногин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Тоногин Иван Александрович
Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно