Тоногин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоногин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Тоногин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Тоногин Иван Александрович

Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоногина Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно
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