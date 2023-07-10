Князев Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Иван

Мать: Князева Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно