Князев Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князев Иван
Мать: Князева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно