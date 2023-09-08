Головушкин Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Головушкин Зиновий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1927
Дочь: Клёнова Зоя Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно