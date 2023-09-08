Головушкин Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головушкин Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Головушкин Зиновий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Сысоево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1927

Дочь: Клёнова Зоя Александровна

Мать ребёнка: не указана

Сысоево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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