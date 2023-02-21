Берлин Хаим
Место рожденияг. Воложин, Минская обл., Республика Беларусь
Дата рождения19.01.1832
Дата смерти1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Воложин, Минская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1865 по 1889
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1889 по 1892
г. Воложин, Минская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1892 по 1907
г. Кропивницкий, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1907 по 1913
г. Иерусалим, Израиль
Смерть
1913
г. Иерусалим, Израиль