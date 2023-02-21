Берлин Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берлин Хаим

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Место рождения

г. Воложин, Минская обл., Республика Беларусь

Дата рождения

19.01.1832

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Воложин, Минская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1865 по 1889
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1889 по 1892
г. Воложин, Минская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1892 по 1907
г. Кропивницкий, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1907 по 1913
г. Иерусалим, Израиль
Смерть
1913
г. Иерусалим, Израиль
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