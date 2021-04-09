Нуриахметова Мавлида Бахтияровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуриахметова Мавлида Бахтияровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1953

Дата смерти

09.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: Аллаяров Бахтияр Музафарович

Мать: Аллаярова Сагида

Рождение ребёнка
08.11.1975

Сын: Нуриахметов Ильвир Ильдусович

Отец ребёнка: Нуриахметов Ильдус Закареевич

Рождение ребёнка
01.03.1979

Дочь: Нуриахметова Алия Ильдусовна

Отец ребёнка: Нуриахметов Ильдус Закареевич

Рождение ребёнка
01.03.1979

Дочь: Нуриахметова Альбина Ильдусовна

Отец ребёнка: Нуриахметов Ильдус Закареевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуриахметов Ильдус Закареевич

Смерть
09.04.2021
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