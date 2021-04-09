Нуриахметова Мавлида Бахтияровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1953
Дата смерти09.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Отец: Аллаяров Бахтияр Музафарович
Мать: Аллаярова Сагида
Рождение ребёнка
08.11.1975
Сын: Нуриахметов Ильвир Ильдусович
Отец ребёнка: Нуриахметов Ильдус Закареевич
Рождение ребёнка
01.03.1979
Дочь: Нуриахметова Алия Ильдусовна
Отец ребёнка: Нуриахметов Ильдус Закареевич
Рождение ребёнка
01.03.1979
Дочь: Нуриахметова Альбина Ильдусовна
Отец ребёнка: Нуриахметов Ильдус Закареевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.2021