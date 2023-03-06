Иванченко (Семко) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко (Семко) Александра

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Место рождения

Жуковское, 347567, Россия

Дата рождения

03.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1936

Отец: Семка Яков

Мать: Феодосия

Жуковское, 347567, Россия
Рождение ребёнка
13.01.1961

Сын: Иванченко Егор

Отец ребёнка: Андрей Егорович Иванченко

Жуковское, 347567, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1967

Дочь: Комиссарова Людмила

Отец ребёнка: Андрей Егорович Иванченко

Крученая Балка, 347618, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Егорович Иванченко

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