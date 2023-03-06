Иванченко (Семко) Александра
Место рожденияЖуковское, 347567, Россия
Дата рождения03.07.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1936
Отец: Семка Яков
Мать: Феодосия
Жуковское, 347567, Россия
Рождение ребёнка
13.01.1961
Сын: Иванченко Егор
Отец ребёнка: Андрей Егорович Иванченко
Жуковское, 347567, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1967
Дочь: Комиссарова Людмила
Отец ребёнка: Андрей Егорович Иванченко
Крученая Балка, 347618, Россия
Бракосочетание
Неизвестно