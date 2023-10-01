Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шинин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Шинин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинина Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Шинин Андрей Михайлович
Смерть
1870