Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шинин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Шинин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шинин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Шинин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинина Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Шинин Андрей Михайлович

Смерть
1870
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