Пауль (Ратке) Тамара Гербертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауль (Ратке) Тамара Гербертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1948

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1948

Отец: Ратке Герберт

Мать: Ратке Антонина

Рождение ребёнка
02.05.1969

Сын: Пауль Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Пауль Владимир Адольфович

Качканар, Качканарский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1977

Сын: Пауль Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Пауль Владимир Адольфович

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