Пауль (Ратке) Тамара Гербертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1948
Отец: Ратке Герберт
Мать: Ратке Антонина
Рождение ребёнка
02.05.1969
Сын: Пауль Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Пауль Владимир Адольфович
Качканар, Качканарский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1977
Сын: Пауль Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Пауль Владимир Адольфович