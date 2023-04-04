Поливанов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поливанов Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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