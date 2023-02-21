Варнин Егор (Георгий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнин Егор (Георгий)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1903

Дочь: Фёкла Георгиевна

Мать ребёнка: Дарья

Кировская область, Богородский район
Рождение ребёнка
30.09.1905

Дочь: Зашихина Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Дарья

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Варнина Елизавета

Мать ребёнка: Дарья

Кировская область, Богородский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Дарья

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варнин Михаил

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Мамотри)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся

Мать ребёнка: Дарья

Смерть
Неизвестно
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