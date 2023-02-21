Варнин Егор (Георгий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1903
Дочь: Фёкла Георгиевна
Мать ребёнка: Дарья
Кировская область, Богородский район
Рождение ребёнка
30.09.1905
Дочь: Зашихина Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Варнина Елизавета
Мать ребёнка: Дарья
Кировская область, Богородский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варнин Михаил
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария (Мамотри)
Смерть
Неизвестно