Алексеева (Ильясова) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.2011
Дочь: Алексеева Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Алексеев Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
26.02.2014
Дочь: Алексеева Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Алексеев Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.2019
Дочь: Алексеева Татьяна Игоревна
Отец ребёнка: Алексеев Игорь Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно