Алексеева (Ильясова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Ильясова) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.2011

Дочь: Алексеева Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Алексеев Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
26.02.2014

Дочь: Алексеева Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Алексеев Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
24.02.2019

Дочь: Алексеева Татьяна Игоревна

Отец ребёнка: Алексеев Игорь Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Игорь Николаевич