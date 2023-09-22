Носков Авдей Акимович (Иоакимович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: Носков Аким Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носкова Васса Феофановна
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно