Носков Авдей Акимович (Иоакимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Авдей Акимович (Иоакимович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1853 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: Носков Аким Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Васса Феофановна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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