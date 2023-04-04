Клюкина Матрёна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Матрёна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.06.1854

Муж: Клюкин Павел Спиридонович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1855

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Перфилий Павлович

Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857
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