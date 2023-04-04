Клюкина Матрёна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.06.1854
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1855
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Перфилий Павлович
Отец ребёнка: Клюкин Павел Спиридонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.11.1857