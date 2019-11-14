Чернявский Олег Константинович
Место рожденияЛенинград
Дата рождения21.11.1936
Дата смерти14.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1936
Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.11.2019
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния