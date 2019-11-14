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Чернявский Олег Константинович

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

21.11.1936

Дата смерти

14.11.2019

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
21.11.1936

Отец: Чернявский Константин Дмитриевич

Мать: Чернявская Ольга Григорьевна

Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.11.2019
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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