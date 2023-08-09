Соколов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Алексей Иванович
Мать: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
23.10.1969
Сын: Соколов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Соколов Нина Викентьевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.02.1974
Сын: Соколов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Соколов Нина Викентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколов Нина Викентьевна
Смерть
Неизвестно
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область