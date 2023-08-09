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Соколов Владимир Алексеевич

Место рождения

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Алексей Иванович

Мать: Мария Михайловна

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1969

Сын: Соколов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Соколов Нина Викентьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.02.1974

Сын: Соколов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Соколов Нина Викентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Нина Викентьевна

Смерть
Неизвестно
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область