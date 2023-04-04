Спирова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Спиров Александр
Отец ребёнка: Спиров Петр Михайлович
Шенкурский р-н Архангельская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1887
Сын: Спиров Иван Петрович
Отец ребёнка: Спиров Петр Михайлович
Шенкурский р-н Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1892