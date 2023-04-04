Спирова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Спиров Александр

Отец ребёнка: Спиров Петр Михайлович

Шенкурский р-н Архангельская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1887

Сын: Спиров Иван Петрович

Отец ребёнка: Спиров Петр Михайлович

Шенкурский р-н Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиров Петр Михайлович

Смерть
1892
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