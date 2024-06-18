Выгловский Степан Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Выгловский Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Выгловский Филипп Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Выгловский Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Выгловский Иван Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1857