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Выгловский Степан Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Выгловский Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Выгловский Филипп Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Выгловский Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Выгловский Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1857

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