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(Демина) Анна Авраамовна
(Демина) Анна Авраамовна
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Место рождения
Тарасовской
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Демин Авраам Андреевич
1824 г.р.
Мать
Демина (Матфеевна) Акилина Максимовна/Матфеевна/Моисеевна
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Демин Авраам Андреевич
Мать:
Демина Акилина Максимовна/Матфеевна/Моисеевна
Тарасовской
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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