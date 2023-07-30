Иван Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Ларион Петров

Мать: Марья Иванова

Смерть
Неизвестно