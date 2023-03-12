Тарновский Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарновский Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Тарновский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Тарновская Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Тарновский Петр Васильевич

Мать ребёнка: Тарновская Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарновская Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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