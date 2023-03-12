Тарновский Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Тарновский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Тарновская Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Тарновский Петр Васильевич
Мать ребёнка: Тарновская Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно