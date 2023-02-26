Баринова Агафия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова Агафия Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1877 ст.

Сын: Баринов Павел Никифорович

Отец ребёнка: Баринов Никифор Платонович

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
№-57м
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Никифор Платонович

Смерть
Неизвестно
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