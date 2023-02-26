Баринова Агафия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1877 ст.
Сын: Баринов Павел Никифорович
Отец ребёнка: Баринов Никифор Платонович
Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
№-57м
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно