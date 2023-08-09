Фонотова БАРКЭТ Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотова БАРКЭТ Евгения Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фонотов Баркэт Фёдор Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катело Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Фонотов Баркэт Фёдор Юрьевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно