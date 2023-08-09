Фонотова БАРКЭТ Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фонотов Баркэт Фёдор Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катело Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Фонотов Баркэт Фёдор Юрьевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно