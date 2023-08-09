Ащеулова (Соловьёва) Людмила Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова (Соловьёва) Людмила Игоревна

Место рождения

Чугуев, Харківська область

Дата рождения

13.05.1941

Дата смерти

01.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1941

Отец: Соловьёв Игорь Алексеевич

Мать: Соловьёва Елена Николаевна

Чугуев, Харківська область
Рождение ребёнка
04.09.1963

Сын: Ащеулов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ащеулов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.06.1970

Сын: Ащеулов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ащеулов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.09.1971

Дочь: Ащеулова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Ащеулов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеулов Иван Дмитриевич

Смерть
01.08.1982