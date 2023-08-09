Ащеулова (Соловьёва) Людмила Игоревна
Место рождения
Дата рождения13.05.1941
Дата смерти01.08.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1941
Рождение ребёнка
04.09.1963
Отец ребёнка: Ащеулов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.06.1970
Отец ребёнка: Ащеулов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.09.1971
Дочь: Ащеулова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Ащеулов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1982